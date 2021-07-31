На происшествие выезжали 4 единицы техники, а также 15 человек личного состава.

В 00-06 31 июля в Муроме в микрорайоне Вербовский на улице Ленинградской в доме №21 загорелась квартира.На момент прибытия пожарных из окон первого этажа шёл дым. Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы и проникли в помещение. Поиску очага пожара мешала сильная захламлённость жилища.Как сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области, возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра. В результате случившегося погиб хозяин квартиры, мужчина 1959 года рождения.На происшествие выезжали 4 единицы техники, а также 15 человек личного состава.Дознаватели устанавливают причину трагедии.