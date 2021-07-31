Мастер-классы, танцы и новый социальный проект. Владимир присоединится к Всемирной неделе грудного вскармливания. Центр поддержки материнства “Мамина радость” приглашает на

Мастер-классы, танцы и новый социальный проект. Владимир присоединится к Всемирной неделе грудного вскармливания. Центр поддержки материнства “Мамина радость” приглашает на традиционный летний фестиваль. Он будет интересен молодым родителям, а также тем, кто только готовится ими стать. Фестиваль продлится целую неделю. Расписание на первые дни: 1 августа 16:00, Михайловская, 24 – торжественное открытие. Все желающие приглашаются