Это на 3 больше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 229. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+52 заболевших за сутки). Вчера

Это на 3 больше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 229. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+52 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +53. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 195 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 10 195 случаев (+52)Гусь-Хрустальный