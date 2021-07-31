Выездные патронажные службы оснащены всем необходимым оборудованием.

В этом году выездные патронажные службы паллиативной медицинской помощи планируется создать в Коврове, Гусь-Хрустальном и Александрове. Выездные патронажные службы оснащены всем необходимым оборудованием – легковым автомобилем, укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, вакуумным электроотсосом, портативным электрокардиографом, глюкометром и другими приборами медицинского назначения.На базе Детской больницы округа Мурома в 2018 году была создана первая во Владимирской области выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям. Специалисты выездной бригады не только проводят обезболивание и оказывают медицинскую и психологическую помощь, но и помогают в уходе за ребёнком, консультируют семью по правовым вопросам. При необходимости организуются выездные консультации узких специалистов.Помимо Мурома ещё одна выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи создана на базе Областной детской клинической больницы. Под наблюдением выездной патронажной службы Владимира и Мурома находятся 207 детей. Это пациенты с онкологическими диагнозами, тяжёлыми поражениями центральной нервной системы, наследственными заболеваниями и тяжёлыми последствиями травм.ФОТО: