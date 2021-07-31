Количество изнасилований и насильственных действий сексуального характера - 47.

В первом полугодии во Владимирской области зарегистрировали 37 убийств. Численность таких преступлений сократилась на 7,5%.Лидирует по количеству «мокрух» Александровский район – 7. В Киржачском и Муромском зафиксировано по четыре убийства. Все уголовные дела раскрыты.На 8% снизилось количество смертей в результате причинения тяжкого вреда здоровью. Душегубы – арестованы.Как сообщает СУ СК, в регионе 100%-ая статистика раскрываемости изнасилований и насильственных действий сексуального характера – 10 и 37 случаев соответственно.