Пять человек пострадали в результате аварии с участием грузовика, машины ДПС и двух легковушек ночью 31 июля. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. ДТП случилось

Пять человек пострадали в результате аварии с участием грузовика, машины ДПС и двух легковушек ночью 31 июля. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. ДТП случилось около 3:00 на 295 км ФАД М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель фуры Renault врезался в стоящий в правой полосе автомобиль ДПС Hyundai. От удара патрульная машина