В насилии всегда виноват только насильник. Однако многие жертвы долгие годы скрывают пережитое, так как винят в случившимся себя.

В насилии всегда виноват только насильник. Однако многие жертвы долгие годы скрывают пережитое, так как винят в случившимся себя.В материале "Дни.ру" – подборка звезд, переживших изнасилование. К счастью, они нашли в себе силы, чтобы рассказать об этом.Елена ПрокловаВ 2021 году актриса устроила настоящий скандал, рассказав в эфире шоу Леры Кудрявцевой о насилии, совершенным над ней известным мужчиной, который был намного старше. Инцидент произошел на съемках фильма, на тот момент Прокловой было 16 лет. Насильник увел ее в лес, заставил раздеться, трогал и совал в руку свой половой орган. По слухам, тем мужчиной был Олег Табаков.Лена КатинаСолистка популярной в 2000-х группы "Тату" призналась в одном из недавних интервью, что в детстве над ней надругался неизвестный мужчина. Катина возвращалась из школы, и с ней в лифт зашел незнакомец. "Меня не лишили девственности, это был половой акт другого рода. Я считаю, что мне повезло", – вспоминает артистка.Стас КостюшкинСолист группы "Чай вдвоем" не так давно рассказал, что пережил насилие в возрасте восьми лет со стороны мужчины. Вместе с друзьями он играл на территории заброшенного завода, как вдруг к ним подошли взрослые парни. Один из них заставил детей лечь на землю и открыть рты. После этого насильник надругался над детьми.Наталья АндрейченкоЗвезда советского кино пережила изнасилование в возрасте 18 лет. Она возвращалась с репетиции на такси, как вдруг водитель завез ее в темное место возле кладбища и попытался надругаться. Однако актрисе удалось выбить окно машины ногами и убежать. Девушка бросилась за помощью к проходящим мимо мужчинам, но вместо этого они жестоко ее избили и изнасиловали. Насильники были наказаны – каждый получил по 18 лет колонии строгого режима.Анита ЦойПевица пережила насилие в восьмилетнем возрасте. По словам звезды, она всегда была очень активной, а в детстве обожала бегать, играть в прятки, лазить по деревьям. Как-то раз Анита пряталась от товарищей, и к ней подошел мужчина со словами "Девочка, иди, я тебе кое-что покажу". После этого ее ждал "набор стандартных действий извращенца".