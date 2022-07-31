Ксения Собчак сообщила о тяжелом состоянии бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса.

Ксения Собчак сообщила о тяжелом состоянии бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса.Анатолий Чубайс попал в отделение реанимации одного из европейских лечебных заведений. Информацию об этом ведущей Ксении Собчак подтвердила жена экс-госслужащего режиссер Авдотья Смирнова.У Чубайса внезапно стали отниматься конечности. По словам Собчак, он находится в нестабильном состоянии. При этом сам бывший чиновник оценивает свое состояние как средней тяжести, но стабильное. По его словам, причиной отказа конечностей стал синдром Гийена-Барре.Известно, что это состояние приводит к мышечной слабости, онемению, боли, а иногда и к полному параличу. Среди причин, которые могут вызывать синдром Гийена-Барре, называют различные инфекции, а также хирургическое вмешательство или проведение вакцинации.В частности, Всемирная организация здравоохранения регистрировала случаи проявления синдрома Гийена-Барре после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами. Сообщалось, что специалисты более подробно изучат возможную взаимосвязь между прививками препаратов, изготовленных компаниями Janssen и AstraZeneca, и возникновением заболевания.