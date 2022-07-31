Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими в Загородном парке. Об этом рассказали в УМВД России по Владимирской области 31 июля. Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими в Загородном парке. Об этом рассказали в УМВД России по Владимирской области 31 июля. Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Авария напомним, произошла 30 июля на