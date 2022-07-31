Проводится проверка.
Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе М-7 в Вязниковском районе. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
В ночь с 30 на 31 июля на 295 км федеральной автомагистрали М-7 водитель грузика «Рено» с полуприцепом «Шмитц» врезался в стоящий в правой полосе служебный автомобиль ДПС. От удара машина ГИБДД протаранила «Хонду».
«В момент столкновения наряд оформлял на месте протокол об аварии между «Хондой» и «Опелем», - уточнили в полиции.
В результате происшествия пострадали двое пассажиров «Хонды», водитель «Опеля» и двое инспекторов ДПС. Все госпитализированы в больницу.
Проводится проверка.