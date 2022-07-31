Операционная, общий наркоз, реабилитация – ложиться под нож пластического хирурга – процесс сам по себе пугающий, но что ни сделаешь ради красоты.

Операционная, общий наркоз, реабилитация – ложиться под нож пластического хирурга – процесс сам по себе пугающий, но что ни сделаешь ради красоты.Чтобы полюбить свое отражение в зеркале и обрести уверенность в себе – женщины готовы вытерпеть многое и даже решиться на самые опасные пластические вмешательства. Мы попросили ведущего пластического хирурга, основателя клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе выделить три самых опасных пластических операции на его взгляд и рассказать какие риски они несут.Липосакция с удалением большого объема жираЛипосакция дает возможность мужчинам и женщинам обрести фигуру мечты в короткий срок. За одну пластическую операцию можно откачать до 5 литров жира, не более, так как большее количество опасно для здоровья. Откачивание жира – очень большой стресс для организма, восстановление для пациента проходит тяжело и болезненно, причем, чем больше удалено тканей, тем тяжелее реабилитация. Кроме того, у липосакции есть строгое противопоказание – лишний вес. Если индекс массы тела выше 35, хирург не возьмется оперировать пациента, необходимо сначала сбросить лишние килограммы естественным путем.АбдоминопластикаКоррекция зоны живота путем пластической операции считается одной из самых востребованных, но в то же время и самых опасных. В этой области сконцентрировано большое скопление жизненно важных внутренних органов. При абдоминопластике от хирурга требуется максимальная концентрация и внимательность, кроме того, что важно не задеть внутренние органы в процессе, важно, чтобы после пластики они сохранили свое положение, чтобы не было внутреннего отека и скопления лимфы. Такая пластическая операция – большой стресс для организма пациента, так как удаляется большой объем тканей и кожи, процесс реабилитации проходит сложно, но результат, конечно, этого стоит.РинопластикаАккуратный носик мечты можно заполучить с помощью операции под названием ринопластика. В пластической хирургии пластика носа пользуется спросом, но вот для самих хирургов коррекция формы носа является одной из самых сложных операций. Часто пластику носа приходится переделывать, так как результат капризной ринопластики невозможно спрогнозировать.Все дело в том, что внутреннее строение носа очень индивидуальное и сложное, кроме того, у каждого второго пациента встречается нарушение строения носовой перегородки, которое дает о себе знать уже после операции. По этой причине хирурги рекомендуют делать комплексную операцию – риносептопластику, включающую в себя внешнюю и внутреннюю коррекцию строения носа. Еще один неприятный момент данной операции для пациента – длительное восстановление. Процесс заживления и укрепления прооперированной зоны занимает около года, в этот период он максимально восприимчив к внешним воздействиям, что требует строгого режима соблюдения послеоперационных рекомендаций.