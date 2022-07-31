Правоохранительные органы устанавливают причины смерти водителя автобуса в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

Правоохранительные органы устанавливают причины смерти водителя автобуса в Москве. Об этом в телеграм-канале Департамента транспорта столицы.В воскресное утро, 31 июля, на улице Озерная, 37А произошло ЧП с водителем коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". Мужчину обнаружили на конечной остановке в салоне автобуса.Водитель не подавал признаков жизни. На место прибыли городские оперативные службы."Причины смерти устанавливаются правоохранительными органами, ведется расследование", – сообщили в Департаменте транспорта.По данным РЕН-ТВ, мужчине зажало голову дверьми автобуса.