Десять пострадавших госпитализированы в больницу.

Трое человек погибли в ДТП в Загородном парке Владимира. Автокатастрофа произошла вечером 30 июля около 21.20.По предварительным данным УМВД по Владимирской области, водитель иномарки выехал на встречку, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал в сторону Радужного. На момент происшествия в салоне автобуса находилось около 40 пассажиров.В результате аварии погибли водитель легковушки и два его пассажира. Пострадали 10 человек. Их госпитализировали в больницу.На месте трагедии работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.