Обычно летом российские звезды отправлялись нежиться на пляжи Италии или Франции, летели в США и в другие точки мира. Теперь жизнь внесла свои коррективы.

Обычно летом российские звезды отправлялись нежиться на пляжи Италии или Франции, летели в США и в другие точки мира. Теперь жизнь внесла свои коррективы.Несмотря на санкции и сложности с авиасообщением, многие отечественные "селебы" не хотят отказываться от заграничного отдыха. Например, Ольга Орлова вместе с мужем решила не изменять традиции прошлых лет и отправилась на Лазурный берег Франции.По словам звезды, она провела несколько дней в Сен-Тропе. Затем ведущая "Дома-2" прилетела в Турцию, правда, тоже ненадолго.Лера Кудрявцева выбрала для отдыха Болгарию. Вместе с дочерью она отправилась в небольшой прибрежный городок Бургас. Правда, путешествие обернулось для теледивы болезнью – она свалилась с ковидом. Почти две недели Кудрявцева провела в номере отеля, а теперь пытается восстановить здоровье.Певица Нюша, которая после начала спецоперации перебралась с семьей в Арабские Эмираты, укатила с мужем на Бали. По словам артистки, это первое совместное путешествие с супругом за долгое время. "Пару дней уже живем в джунглях около рисовых полей. Очень красиво", – написала звезда.Яна Поплавская решила поддержать отечественные курорты, поэтому выбрала для отдыха Крым и Краснодарский край. В личном блоге актриса делится фотографиями южных красот и восхищается архитектурой крымских дворцов. Когда-то здесь гуляли цари: Александр II и Александр III, а также Николай II. Наслаждались крымским солнцем, гуляли по великолепному парку. А теперь гуляем мы!" – пишет артистка.Любовь Толкалина тоже решила провести лето в России. Уже несколько недель актриса отдыхает на даче. Актриса публикует соблазнительные фотографии, раздеваясь посреди рязанских красот.Ксения Бородина выбрала для отдыха Турцию. Звезда "Дома-2" вот уже почти месяц нежится на солнце и купается вместе с дочерьми. Компанию звезде составили подруги, которые также отдыхают вместе наследниками.