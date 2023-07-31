Распродажи – это отличная возможность пополнить свой гардероб без ущерба для кошелька. Но чтобы избежать ненужных расходов и разочарований, важно уметь грамотно выбирать вещи. Мы поговорили с Александром Кузиковым, главным стилистом и креативным директором Shopping Live, и выяснили, как действовать в период сэйлов, чтобы приобрести действительно качественные вещи для стильных образов.

Распродажи – это отличная возможностьпополнить свой гардероб без ущерба для кошелька. Но чтобы избежать ненужныхрасходов и разочарований, важно уметь грамотно выбирать вещи. Мы поговорили сАлександром Кузиковым, главным стилистом и креативным директором Shopping Live,и выяснили, как действовать в период сэйлов, чтобы приобрести действительнокачественные вещи для стильных образов.Подготовкак распродажеПеред началом распродажи определитесь с тем,что именно вам нужно. Лучшим решением станут ревизия гардероба и составлениесписка недостающих вещей. Не обязательно покупать только то, что вы записали,но такой ориентир значительно упростит вам жизнь и даст возможность сделатьдействительно полезные и нужные покупки. Таким образом вы уменьшаете соблазн купитьчто-то, что не подходит вашему стилю или уже имеется в шкафу.Не всегда скидка на распродаже означаетдействительно выгодную покупку. Заранее проведите небольшое исследование ипроследите, как меняются цены на интересующие вас товары в разных магазинах. Стаким подходом вы узнаете, сколько в реальности сэкономили, и избежите обманасо стороны недобросовестных продавцов, которые намеренно завышают стоимостьизделий перед распродажей.Еще одно правило, которое поможет сберечьбюджет в период сейлов – выделить конкретную сумму на обновки и не выходить заее рамки. Чтобы не потратить на распродаже больше, чем хотелось бы, берите нашоппинг ровно столько денег, сколько готовы отдать.Акцентна качествоНесмотря на привлекательную цену, не стоитпокупать вещи плохого качества. Обращайте внимание на швы, фурнитуру, состояниеткани. Чтобы не нарваться на бракованные товары, всегда внимательно изучайтеизделие, прежде чем принять решение о покупке. Более того, во время сейлов вещипримеряют гораздо чаще, и из-за этого они могут выглядеть уже не такпривлекательно. Лучше вложиться в дорогую, но качественную одежду, котораяпрослужит долгое время, чем купить что-то дешевое и ненадежное.Выбираемкачественные тканиЛен – это натуральное волокно, известное своейпрочностью и прохладной текстурой. Одежда из этого материала прекрасно дышит ихорошо впитывает влагу. При покупке льняных изделий обратите внимание наплотность ткани – она не должна просвечивать. При этом качественный ленотличается однородностью и гладкостью, имеет легкий блеск.При покупке шелковой одежды обязательноощутите ее на ощупь. Качественный шелк должен быть с обеих сторон гладким и неиметь никаких шероховатостей. Также обратите внимание на то, как сильноматериал мнется: настоящий шелк более мягкий и эластичный, поэтому заломы наткани менее выражены.Вискоза – еще одна популярная ткань, которуюстоит иметь в гардеробе. При выборе одежды из этого материала стоит помнить,что она должна быть шелковистой и прохладной на ощупь. Кроме того, отдаватьпредпочтение лучше вариантам с частым и ровным переплетением нитей. Незабывайте, что изделия из вискозы требуют особого ухода: ручной стирки иаккуратной сушки в разложенном виде.Если вы ищете на распродажах хлопковые вещи,то важно помнить, что материал должен быть плотным, но при этом не терять своюмягкость. В отличие от синтетических тканей, он почти не электризуется,впитывает влагу и не разглаживается после сминания.Примерка– залог успехаОдежда на распродаже может быть иметьнебольшие дефекты, поэтому не поленитесь примерить вещь перед покупкой.Убедитесь, что она хорошо сидит на вас и подходит по размеру. Не стоитприобретать вещи на случай, “если я похудею”, так как оценить, как эта вещьбудет смотреться на вас при других параметрах, довольно сложно. Это относится ик интернет-покупкам: многие магазины предоставляют возможность примерки передоплатой, поэтому обязательно оцените одежду на себе.Инвестициив базуНа распродажах можно найти множество стильныхи модных вещей, но особое внимание стоит обратить на те предметы гардероба,которые относятся к классике. Простые фасоны, нейтральные оттенки, которыелегко сочетать с вашими луками, лаконичный дизайн – такая одежда легко впишетсяв ваш стиль и будет актуальна еще долгое время, а значит, покупка оправдаетсебя.