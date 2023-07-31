Инженер-метролог с огромным опытом из России поделился прогнозами развития индустрии измерений.

Инженер-метролог с огромным опытом из России поделился прогнозами развития индустрии измерений.Спрос на услуги по метрологии будет расти на 6 % ежегодно, считает Mordorintelligent.com. Это связано с повышением внимания к контролю качества в различных областях, в том числе и в промышленном производстве. Кто и как осуществляет сертификацию измерительных приборов в России, узнали у инженера-метролога и бизнесмена – Александра Терещенко. Его наработки используют не только отечественные компании, но и мировые лидеры производства средств измерений. За годы работы в индустрии Александр занимался военной метрологией, преподавательской деятельностью, разработкой учебный пособий по метрологии, изобретательской работой в области измерительной техники, испытаниями средств измерений и разработкой для них описаний типа и методик поверки, аккредитацией испытательных лабораторий, метрологической экспертизой документации, написанием научных статей и рецензированием рукописей других специалистов-метрологов.Семь раз отмерьАлександр Терещенко работает в сфере метрологии больше 30 лет, и занимается испытаниями средств измерений (СИ) электрических и магнитных величин, СИ радиотехнических и радиоэлектронных измерений.В основном такие средства измерений применяются для учета производимой промышленностью продукции (например, электроэнергии); в целях выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта и для измерений физических величин, параметров, состава и свойств веществ, проводимых при научных исследованиях, испытаниях и контроле выпускаемой продукции в различных отраслях промышленности. Чем выше качество измерений – тем качественней произведенный продукт. Поэтому в промышленном производстве метрология – основа для повышения качества продукции и эффективности производства."В метрологии есть определенные стандарты на методы и средства поверки, которым необходимо следовать. Но для многих новых, современных приборов применить их не нельзя. Для них при испытаниях в целях утверждения типа средства измерений необходимо разработать отдельную методику поверки, которая становится своего рода новым стандартом", – рассказывает Александр.Работая начальником сектора в ведущей организации по метрологическому обеспечению в РФ ФГУП "ВНИИМС", Александр разработал более 100 оригинальных методик поверки, которые размещены на официальном ресурсе Росстандарта – Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и стали нормативными документами, обязательными к применению при поверки средств измерений.Своими наработками Александр Терещенко поделился на XII-ой Всероссийской научно-технической конференции "Метрологическое обеспечение учета энергетических ресурсов", где он выступил с докладом о мобильном поверочном и диагностическом оборудовании для подстанций. Он познакомил метрологов с новыми средствами измерений, прошедшими испытания, особенностями этих испытаний и поделился новыми направлениями деятельности для метрологических лабораторий России.Результатами оригинальных исследований в сфере метрологии Александр делится в своих академических статьях, опубликованных в профильных научных журналах "Законодательная и прикладная метрология", "Главный метролог", "Актуальные исследования".Параметры успехаС 2018 года Александр решил начать собственное дело. Коммерческая метрология как раз набирала обороты, и он понял, что сможет использовать накопленный опыт в развитии перспективного бизнеса. В рамках госпредприятия приходилось тратить много драгоценного времени на "организационно-технические мероприятия" – непроизводительные работы, которые отнимали время, но не приносили дохода. Свой бизнес позволил Александру полностью реализовать его потенциал."Думаю, что каждый, кто работал в госструктурах, меня поймет. Мне приходилось работать вечерами, выходными, чтобы как-то компенсировать потери времени. В итоге, передо мной встал выбор: "или-или". И это не было для меня стрессом. Морально я оказался полностью готов к созданию собственного бизнеса, работающего в сфере метрологии. Если вы хотите работать и зарабатывать – нужно становиться предпринимателем. Работая на кого-то вы никогда не сможете заработать", – делится Александр.За эти годы бизнес Александра сумел пережить пандемию, карантин и кризис. Всего в период с 2018 по 2022 год компанией Александра Терещенко было разработано почти 80 новых Описаний типа и Методик поверки, проведено более 100 метрологических экспертиз."Дляразработки методик поверки необходимо иметь глубокие знания в областиметрологии и опыт. Важным компонентом является постоянное обновление знаний иосвоение новых технологий, – считает Александр. – А большой опыт, который я смог накопить за годы работы в этой сфере, сегодняочень помогает мне и моему бизнесу использовать самые передовые и эффективныеметоды работы".От метров к футамБудучи приглашенным экспертом во время испытаний на трансформаторном заводе в Китае, Александр обратил внимание, что практически все средства измерений заводской испытательной лаборатории были местного производства. В Китае выпускается широкий спектр средств измерений, но раньше за пределы страны они не выходили. И в Российской Федерации они были малоизвестны. В настоящее время, после ряда переговоров, инициированных Александром, ситуация изменилась. Китайские средства измерения все чаще приходят на испытания в Россию, что сулит российской метрологии плодотворное международное сотрудничество и стабильную работу. Среди приборов, которые уже прошли испытания – анализаторы параметров трансформаторов, мегаомметры, измерительные высоковольтные установки, средства измерений параметров релейной защиты. Имеются иные перспективные приборы для испытаний.Убедившись,что “восточное направление” работает бесперебойно, Александр Терещенкососредоточился на новом проекте сотрудничества с официальным дистрибьюторомодного из мировых лидеров разработки и производства контрольно-измерительныхприборов – Fluke Corporation. Александр провел испытания 5 типов приборов,изготавливаемых Fluke, а также, 30 метрологических экспертиз для продлениясрока действия сертификатов об утверждении типа СИ. Помимо этого, он активнопомогал выводить приборы на российский рынок, давая ценные рекомендации поподготовке документов. Все это значительно сократило время выхода средствизмерений на российский рынок и увеличило прибыль компании Fluke.Александрпланирует расширить сотрудничество с компанией Fluke. Его цели на ближайший год– переехать в США, и начать на постоянной основе работать над созданиемподразделения, которое будет адаптировать приборы этой фирмы для странпостсоветского пространства, учитывая местные особенности приборного парка,методик калибровки и поверки приборов. Для быстрого выхода на рынок нужновыполнить обязательное условие для их применения на территории стран СНГ –провести сертификацию средств измерений. И Александр готов к этому вызову."Техническийпрогресс продолжается. После завершения нынешних кризисов, сотрудничество междустранами будет развиваться все динамичнее, и для поставок приборов вскореоткроется огромный рынок, требующий насыщения, – объясняет Александр. – Напостсоветском пространстве практически нет своего производства эталонныхприборов, поэтому у фирмы Fluke открываются действительно впечатляющиеперспективы. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы не упустить этот шанс!".