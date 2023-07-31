На заседании Заксобрания внесли поправки в 32 статью Устава региона

Бесконечное число заместителей теперь может назначать губернатор Владимирской области Александ Авдеев. Региональное Заксобрание внесло правки в 32 статью Устава области, сообщает .Поправки в закон не были встречены единодушно: депутаты из фракции КПРФ возмутились скоропостижностью принятия законопроекта, о котором узнали только в день заседания, и предложили отложить этот вопрос. Однако большинство депутатов всё же поддержали поправки, и законопроект одобрили с 29 голосами «за» и 4 «против».Отмечается, что сейчас губернатор имеет три первых зама и еще пять обычных. Однако теперь он может неограниченно увеличить их число.Напомним, во Владимирской области для дачников закон о тишине.