Более половины жителей Владимирской области регулярно занимаются спортом. Официальную статистику...

Более половины жителей Владимирской области регулярно занимаются спортом.Официальную статистику федерального проекта "Спорт - норма жизни" приводит профильное регионального министерство.Среди молодежи и детей нашей области систематически занимаются физкультурой и спортом 95%, показатель среди всего населения - 56%. Отмечу, цифры во владимирской области чуть выше, чем в целом по стране. Проект "Спорт - норма жизни" - часть нацпроекта "Демография". Задача - увеличить количество спортивных россиян до 70%.