Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов с рабочим визитом приехал в Собинский район. Среди точек посещения – это здание в Лакинске на проспекте Ленина. Трещины на стенах, подтеки, оголенная

Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов с рабочим визитом приехал в Собинский район. Среди точек посещения – это здание в Лакинске на проспекте Ленина. Трещины на стенах, подтеки, оголенная проводка и разрушающиеся балконы – проблемы у дома начались около 10 лет назад. Как поясняют жители, до этого момента жилое здание числилось как общежитие. А затем