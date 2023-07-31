Для автора Горя от ума Владимирская губерния была родной. 190 лет назад в свет вышло первое...

Для автора "Горя от ума" Владимирская губерния была родной.190 лет назад в свет вышло первое русское издание пьесы "Горе от ума" " владимирского дворянина" Александра Грибоедова. А известно ли вам, что восстановил текст комедии наш земляк? И где сегодня еще можно ощутить присутствие знаменитого писателя? Знает Татьяна Воронцова.Милое посвящение Красному Сущеву. До революции звалось оно Сущёвским сельцом . Так обычно называли населенные пункты с помещичьей усадьбой- уточняет Татьяна Лысова. По документам от 1780 года здесь обосновался род великого драматурга и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. Здешняя усадьба принадлежала его деду.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Известно, что Иван Никифорович служил в Преображенском полку еще со времен Петра 1. Участвовал в Северной войне. Полтавской битве. Ушел в отставку в 1763 г и был назначен товарищем воевода владимирского наместничества.Улица Грибоедова в Сущеве - улица особенная. Подобной, пожалуй, нет в России - Иван Никифорович установил здесь необычный порядок строительства.Татьяна Лысова экскурсовод:- Он велел крестьянам строить дома исключительно окнами на юг. Поэтому в Сущево один ряд домов по сути дела смотрит во дворы противоположного ряда. И усадьбы находятся перед окнами. Так ИН распорядился, считая, что крестьяне будут жить крепкими и здоровыми.Улица выглядит непривычно. Однако местные и сегодня соблюдают сложившийся веками порядок.- Расстояние между домом и усадьбой называется прогоном. Но обратите внимание никто не пеграждает их...можно погулять.Местные гордятся историей своей деревни. Сущевцы благожелательны и открыты, отмечает Татьяна. Здесь, на Грибоедова, с удовольствием расскажут всем интересующимся об истории рода знаменитого драматурга .Татьяна Лысова, экскурсовод:- После смерти Ивана Никифоровича его сын распродал все оставшиеся в наследство имения. Его кроме карт ничего не интересовало. Человек со скромным образованием, незавидными средствами, и нелестной репутацией - так о нем говорят историки.Да, и у талантливых людей бывают непутевые родители, говорит Татьяна. Брак родителей драматурга, кстати, изначально считали мезальянсом. Мать Грибоедова - столбовая дворянка. Но есть еще один интересный факт.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Сергей Грибоедов женился на Настасье Грибоедовой. Близкого родства историки не усматривают можем говорить о ветви владимирских Грибоедовых и Смоленских.Грибоедова называют человеком - загадкой. Первая тайна - время его появления на свет. Сам он своим годом рождения называл 1790-й, мать - 1795-й. Первое упоминание об Александре Грибоедове в архивах нашей области было найдено в исповедной ведомости села Спас-Чамерево Судогодского района от 1800 года. Отмечается, что Александру было тогда 6 лет. А его семья владела еще рядом деревень и сел во Владимирской губернии.Татьяна Лысова, экскурсовод:- К сожалению, имение Грибоедовых не сохранилось. Как рассказывают местные жители: это было небольшое деревянное одноэтажное здание, сохранялось до 50-х годов прошлого века . после революции- школа, но дом сгорел. как говорят местные жители, небольшой домик позади- как одна из усадебных построек. Но что там было - гостевой флигель, людская, никто сказать не может.О бывшей усадьбе напоминают лишь липовая и березовые аллеи - их сберегли местные жители, подсаживали в советские времена. Барский сад в те годы тоже разросся и стал колхозным. Но в 90-е все было потеряно - земли отдали под строительство.- Как раз проходим мимо бывших аллей парка Грибоедовых.Грибоедовские аллеи и сегодня хранят гармонию тихой, размеренной жизни русской усадьбы. Величественные липы и березы рождают в душе светлую грусть. О былом, невоплощенном, несбывшемся. Возможно, об этом же думал Грибоедов, глядя на спокойную гладь пруда.Этот пруд, вероятно, был одним из главных украшений парка. Его почти идеальная круглая форма угадывается и сегодня.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Похоже и купался здесь Грибоедов, и на лодке плавал. Позади пруд сохранившийся от имения Грибоедовых. Кстати документального подтверждения, что Грибоедовы часто навещали своих родственников нет. Есть только единственный факт. И относится факт к 1812- 1813 годам. Молодой патриот Грибоедов тогда записался добровольцем в Московский гусарский полк. Но повоевать на войне с Наполеоном не успел. По пути в Казань заболел, и лечиться от "хвори в левом боку" остался во Владимире, где квартировали его мать с сестрой. В этом доме на Девической.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Но есть документальное подтверждение, что лечили Грибоедова здесь в Сущево , поставила его на ноги местная знахарка Пухова, лечила травами и добрым словом. Пч кроме простуды он страдал нервной бессонницей.Первый биограф Грибоедова, Дмитрий Александрович Смирнов, исследователь его жизни и творчества, тоже родился и жил в Сущево. Он был племянником писателя.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Сын любимой кузины Грибоедова Вареньки- в замужестве Смирновой. Переписывался с его сестрой, женой Грибоедова, познакомился с ближайшим другом. И как раз у Сергея Бегичева он нашел полную рукопись "Горе от ума". Дмитрий Смирнов рано ушел из жизни - в 46 лет. Пожар в его сущевском доме уничтожил бесценные документы и имущество, связанные с талантливым предком. И о многих важнейших фактах жизни Грибоедова мы теперь никогда не узнаем.А Сущево по-прежнему остается местом вдохновения. Так, Губернатор Иван Михайлович Долгоруков посвятил ему стихотворение - "Хижина на Рпени". Пишут об этом удивительном месте и современные поэты. Например, Зинаида Ежкова. Ее прабабушка когда- то прислуживала в барском доме родственников Грибоедова .- ...Сгорел в Сущево барский дом, неправда ль экая досада,..но жизнь останется на век...и будет помнить человек своей истории страницы.Татьяна Воронцова, Алексей Ковалев . Вести- Владимир.