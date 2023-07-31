Мероприятие прошло в рамках межрегиональных проектов «Т Плюс» «Безопасность тепла» и «Экология».

Сотрудники «Т Плюс» провели тематический урок для детей в летнем оздоровительном лагере «ИКАР». Мероприятие прошло в рамках межрегиональных проектов «Т Плюс» «Безопасность тепла» и «Экология».Ребятам не только рассказали о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных принципах бережного отношения к природе и ее ресурсам.Урок прошел в игровой форме. Усвоить материал помогли мультфильмы и викторина, которую провели персонажи Теплослав и Капелька. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».Энергетики регулярно проводят уроки энергобезопасности и бережного отношения к ресурсам планеты для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках, выезжают в детские дома и ПВР. За 2023 г. в мероприятиях приняло участие свыше 450 детей.Реклама.