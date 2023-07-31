Барби с Робби вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат в странах СНГ.

Фильм Барби американского режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом за выходные собрал в прокате по странам СНГ 76 млн рублей. Об этом 30 июля сообщил портал Kinobusiness.ru.На втором месте в топе — российская кинокартина За Палыча!. Ее сборы составили 72 млн рублей. Далее по популярности в странах СНГ идут французский фильм по историческим событиям Жанна Дюбарри и Оппенгеймер американского режиссера Кристофера Нолана. Замыкает подборку самых популярных фильмов российский Вызов.Барби мгновенно обрел популярность почти во всех странах, где проходил прокат. Как написал портал Collider, популярность кинокартины может крыться в умелом использовании авторами фильма зрительской ностальгии по детству. Почти у каждого ребенка была кукла Барби, и теперь бренд прочно связан с воспоминаниями о юности, считает издание.Еще одна причина — в контрастах. Фильм через легкий юмор рассказывает о важных темах: силе женщин, мужественности, токсичных взаимоотношениях.Данные по Барби и Оппенгеймеру указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.