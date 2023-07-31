Барби с Робби вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат в странах СНГ.
Фильм Барби американского режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом за выходные собрал в прокате по странам СНГ 76 млн рублей. Об этом 30 июля сообщил портал Kinobusiness.ru.
На втором месте в топе — российская кинокартина За Палыча!. Ее сборы составили 72 млн рублей. Далее по популярности в странах СНГ идут французский фильм по историческим событиям Жанна Дюбарри и Оппенгеймер американского режиссера Кристофера Нолана. Замыкает подборку самых популярных фильмов российский Вызов.
Барби мгновенно обрел популярность почти во всех странах, где проходил прокат. Как написал портал Collider, популярность кинокартины может крыться в умелом использовании авторами фильма зрительской ностальгии по детству. Почти у каждого ребенка была кукла Барби, и теперь бренд прочно связан с воспоминаниями о юности, считает издание.
Еще одна причина — в контрастах. Фильм через легкий юмор рассказывает о важных темах: силе женщин, мужественности, токсичных взаимоотношениях.
Данные по Барби и Оппенгеймеру указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.