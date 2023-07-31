Добро пожаловать в август – месяц двух полнолуний! Астролог Лилия Любимова составила гороскоп.

Добро пожаловать в август – месяц двух полнолуний! Астролог Лилия Любимова составила гороскоп.Обычно Луна становится полной 1 раз за календарныймесяц, но в нынешнем августе это произойдет дважды – 1-го и 31-го числа.Обрамленный полнолуниями, август обещает быть богатым на эмоции и события.Уже первого числа, во вторник, Полная Луна в Водолее покажетнам свой характер в стиле «хватит это терпеть»: стремление к свободе любойценой, желание хлопнуть дверью или избавиться от надоевших отношений, работы,принятых кода-то на себя обязательств и прочих ограничений.Марс, подогретый поддержкой Юпитера, расправит плечи изапросит адреналина. Такой настрой поможет сделать что-то смелое изначительное, особенно в личных проектах, спорте, саморазвитии, достиженииличных целей, а вот в отношениях может закончиться конфликтами. Занимайтесьсобой, а не другими!Меркурий и Сатурн скрестят шпаги в среду, а Солнце сЮпитером начнут копить друг на друга негатив, чтобы выплеснуть его в следующийпонедельник. Если вы почувствуете напряжение в отношениях с кем-либо, имейте ввиду: 7 августа у кого-то из сторон закончится терпение и переполненная чашаобид и претензий будет опрокинута.Учитывая большое количество ретро планет, неделя врядли будет отмечена крупными успехами в финансах, любви и долгосрочных серьезныхделах. Заработать денег и создать прочные отношения помешает ретро Венера, асделать что-то стратегическое – «неудобный» Сатурн.Так что личные дела, творчество, отдых и забота оздоровье, домашние дела, занятия с детьми, поездки к родителям, работа в привычномколичестве – самые подходящие планы на эту неделю. Ну а выходные стоитпотратить на то, что вам нравится: светила в огненных знаках выделят столькоэнергии, сколько вам нужно для летнего счастья здесь и сейчас!ОвенВас не будет напрягать слишком густонаселенный пляж,шумные соседи и дети, болтливые коллеги – на этой неделе Овны и сами не противзатусить в большой компании или затеряться в толпе. Встречайтесь с друзьями,осваивайтесь в коллективах, эта неделя не про одиночество, а про освоениебольших пространств.ТелецТельцы, от вас потребуется полная самоотдача! ПокаЮпитер в связке с Марсом, вы способны на многое. Не разменивайтесь на мелочи,занимайтесь крупными делами, в которых нужна физическая сила, воля к победе илиличное участие. Звезды сделали все, что смогли, теперь мяч на вашей стороне!БлизнецыПолнолуние в родственном для вас Водолее позоветБлизнецов в странствия. Усидеть дома будет трудно, и если вы никуда не поедете,то хотя бы вспомните свои былые путешествия, разберите, наконец фотографии изотпуска, или запланируйте поездку. Скука и самоограничения – последнее, что вамнужно.РакУсиленные планетами земные знаки пробудят желаниетрудиться на даче, делать ремонт, украшать жилище, работать на благо семьи. Вто же время Полнолуние поднимет вопросы финансов, близких отношений, глубоколичных переживаний. Терпеть и копить негатив – себе дороже, избавляйтесь отвсего токсичного!ЛевЛьвы продолжают отмечать дни рождений и удивлятьсянекоторым непривычным вещам: скромным бюджетам, ссорам с близкими, неудобнымвопросам, корявым комплиментам. Это Венера, идущая вспять, показывает изнанкумира. Полнолуние может обострить любовные отношения – кризис это примета роста.ДеваМеркурий и Марс в вашем знаке на этой неделе активны,и у вас тоже не будет ни минутки, чтобы полениться. Звезды зовут вперед иподбрасывают дел! Возможно, вам придется заниматься своим здоровьем идоказывать кому-то, что вы достаточно взрослые, чтобы принимать решениясамостоятельно.ВесыПолнолуние в Водолее – знаке, который так похож на ваш– подбросит задач и идей. Учеба, творчество, воспитание детей, собственныйимидж и внешний вид будут интересовать и заставят шевелиться. Если вы наотдыхе, он получится активным, если дома – составляйте культурную программу, неленитесь.СкорпионДела домашние, семейные станут темой №1: вам будетинтересно делать ремонт или принимать гостей, заниматься делами детей илиродителей. Если вы переезжали за минувший год, можно подвести итог и понять,насколько удачный выбор сделан. Если переезд пока в планах – рассматривайтеварианты.СтрелецПоездки и общение принесут много эмоций; постарайтесьникого не напугать своими реакциями. Полнолуние покажет, где вы хотитепобывать, чему поучиться. Вы сможете определиться, чем займетесь с 1 сентября.Выходные хороши для оздоровления: купайтесь, загорайте, используйте лето помаксимуму!КозерогПолнолуние в денежном секторе гороскопа это не всегдапро прибыль, хотя и она может стать для вас приятным подарком от звезд. Ноглавное не это, а ваш уровень доходов в целом. Довольны ли вы тем, сколькозарабатываете? Что тут можно изменить? Юпитер и Марс в земных знаках помогут нена словах, а на деле!ВодолейПолная Луна в вашем знаке намекает, что пора подвестиитог минувшего полугодия. Чего вы достигли после своего дня рождения?Исполнились ли ваши планы на год, или их нужно скорректировать? Неделянеобычная, она не про рутинные дела, а про стратегические планы, мечты, важныерешения.РыбыВаш Сатурн пытаетсяконтролировать другие планеты, возможно и Рыбам захочется вести себя так же сокружающими. Учитывая Полнолуние в свободолюбивом Водолее, попытки контролямогут закончиться бурным протестом! Занимайтесь лучше собой: своим здоровьем,планами на осень, это куда полезнее.