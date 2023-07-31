Он называется «Край любви мой Дагестан».

Цель этого колоритного познавательного проекта — познакомить людей с творчеством великого певца земли Дагестана и знатока человеческих душ Расула Гамзатова, а также с культурой и традициями народов Республики Дагестан. Он подготовлен и реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.«Когда мы задумывали эту историю, — сказал, приветствуя гостей, гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков, — мы не представляли, в какие это выльется масштабы. Отталкиваясь от идеи сохранить память о всенародно любимом поэте, журналисты, редакторы, фотографы и видеографы издательского дома "АиФ" постарались собрать в одном спецпроекте все возможные актуальные формы раскрытия этой темы. История про поэзию превратилась в масштабную 3D-прогулку по Дагестану с Расулом Гамзатовым. Проект и про этот край в целом — про культуру, историю, архитектуру, и про его связь с творчеством».Спецпроект рассчитан на людей всех возрастов, но особенно хочется, чтобы он вызвал интерес у молодых россиян.«Для современной молодёжи, которая меньше читает, а больше смотрит, мы использовали самые современные средства коммуникации — погрузиться в атмосферу можно и с помощью VR-очков, и с помощью видео, фото, текстов, всплывающих подсказок и так далее», — подчеркнул Руслан Новиков.По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, «такие проекты должны создаваться не только как дань памяти поэту-легенде и в целях сохранения культурного наследия, но и с просветительской миссией — кто-то впервые прочитает стихи, кто-то узнает, что в основе песни "Журавли" лежат стихи Расула Гамзатовича, кто-то влюбится в красоты Дагестана и купит билет, чтобы познакомиться с регионом и проникнуться его уникальной атмосферой. 28 сентября в Государственном Кремлевском дворце пройдет большой концерт к 100-летию поэта. Призываю всех уже сейчас планировать вечер этого дня! Проект также поддержан ПФКИ».В ходе презентации, состоявшейся 28 июля, аварского поэта вспоминали его родные, коллеги и другие гости вечера.Дочь Расула Гамзатова, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова напомнила, что её отец не только открыл Дагестан для всего мира, но и как любой большой творец писал о человеке, о его душе, о том, что дорого и любимо.«И поскольку отец, — продолжила Салихат Гамзатова, — был человеком щедрого сердца, в его стихах содержится множество пожеланий, которые легко доходят до сердец читателей и делают его поэтом на все без исключения, а тем более, сложные времена», — подчеркнула она.«Так дойти до сердца каждого умеют далеко не все», — продолжил тему руководитель департамента национальной политики и межнациональных связей города Москвы Виталий Сучков. Он рассказал, как некоторое время назад побывал в Дагестане с женой и внуками и буквально влюбил их в эту гостеприимную землю. Виталий Сучков посоветовал всем посетить высокогорное селение Цада, где родился поэт, и Сулакский каньон, который называют геологическим музеем планеты, обратить внимание на памятник Расулу Гамзатову на Яузском бульваре столицы, где часто собирается молодежь, что является добрым знаком.Племянник поэта, член постоянного совета Представительства Республики Дагестан при президенте РФ Гамзат Гамзатов справедливо заметил, что все мероприятия по случаю 100-летия его дяди — это, прежде всего дань уважения самим себе.«Мы показываем, — сказал он, — что мы люди, которые ценим культуру нашей великой страны, традиции и обычаи живущих здесь народов. И пока мы можем это ценить — мы народ, а если перестанем, то станем населением, которое ничего из себя представлять не может», — отметил он.Доктор филологических наук, зав. отделом литературы Учреждения РАН Института языка, культуры и искусства им. Гамзата Цадасы ДНЦ РАН Ахмед Муртазалиев добавил, что появлению столь самобытного и талантливого поэта способствовала непрерывающаяся в аварской поэзии преемственность, влияние отца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, а также любовь к Пушкину, Лермонтову, Есенину.Особую атмосферу на вечере-презентации создали артисты Московского драматического театра им. Гоголя Антон Лызо, Алеся Алисиевич и Анатолий Просалов, которые проникновенно читали стихи Расула Гамзатова и пели песни, основой которых стали его стихотворения.В проекте «Край любви мой Дагестан. К 100-летию Расула Гамзатова» используются разные форматы подачи содержательного и визуального материала, в том числе интерактивные: 3D-путешествие по гамзатовским местам Дагестана, тест на знание истории и традиций региона, возможность отправить открытку другу, порадовав его удивительно красивым пейзажем. Каждый раздел насыщен замечательными стихами Расула Гамзатова.