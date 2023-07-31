Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, чего ожидать от суперлуния.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, чего ожидать от суперлуния.Даже простое полнолуние оказывает на жизнь многих людей сильное влияние. Именно поэтому некоторые боятся приближающегося астрологического события – суперлуния. "Голубая" луна выйдет на небо уже завтра.По словам Марианны Абравитовой, суперлуние, или так называемая голубая Луна, — природное явление, которые в первую очередь воздействует на людей с психическими заболеваниями и отклонениями. В этот период могут активизироваться маньяки и шизофреники."Дело в том, что в психологии маньяк и жертва — это два зависимых понятия. Маньяк всегда увидит в толпе свою жертву", – говорит эзотерик.По словам Абравитовой, в суперлуние лучше оставаться дома, воздержаться от прогулок и посещения сомнительных мест.