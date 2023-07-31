Недавно стало известно, что победительницей Мисс Москва 2023 объявлена 25-летняя модель из Саратова. Косметолог Анна Красота оценила роль процедур для претенденток.

Недавно стало известно, что победительницей "Мисс Москва 2023" объявлена 25-летняя модель из Саратова. Косметолог Анна Красота оценила роль процедур для претенденток.Эксперт задалась вопросом, есть ли сейчас вообще девушка, которую не касалась рука косметолога. По ее мнению, если речь идет о девушке-лице бренда или публичной личности или модели, то долго на натуральности не протянуть.Анна отметила, что сейчас общемировые тенденции тренды диктуют свое — косметология доступна каждому и она не зависит от пола. Мужчины тоже частые гости в кабинете косметолога, да и для косметологии нету пола или социального статуса. То есть косметология сейчас доступна абсолютно каждому.Что касается конкурсов красоты, то, по словам Анны, более приятнее, увереннее и привлекательней будет девушка, которая регулярно следит за собой. "Вот как бы зрители отреагировали, если бы, допустим, победительница "Мисс Москва" была без макияжа, без прически, без маникюра и с короной на голове? Сразу картинка рушится", — считает она."Ну что за конкурс красоты такой? Как-то не вяжется. Не думаю, что кому-то будет неприятно смотреть на девушку с нездоровым цветом кожи, без гладкого лба, без аппетитных красивой формы губ. Главное все делать в меру. В комплексе с чудесным платьем, с прекрасными ухоженными волосами и лицом", — добавила эксперт.Косметолог отметила, что после процедур у претендентки реально будет больше шансов завоевать любовь зрителя и привлечь к себе внимание. "Косметология в целом — мощный инструмент. Люди, которые следят за собой, намного быстрее добиваются поставленных в жизни целей. Они чувствуют себя уверенными, красивыми, и это их тоже двигает. Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум", — резюмировала специалист.