Ливневыми дождями затопило город во Владимирской области. Тридцатое июля стало одним из самых...

Ливневыми дождями затопило город во Владимирской области.Тридцатое июля стало одним из самых дождливых дней уходящего месяца. На этот раз основной удар стихии во Владимирской области пришелся на Судогду.В результате проливного дождя там ушли под воду дороги, тротуары. Автолюбителям пришлось на свой страх и риск форсировать водные преграды. Ливневки оказались переполнены, и вода, как в половодье, хлынула в огороды, подвалы, погребы и подъезды. Это видео сняли жильцы дома на улице Октябрьской. Люди проснулись на рассвете и обнаружили, что путь к выходу отрезан. Воды набежало по колено, пишет местная жительница. Пострадало имущество. Владельцы подсчитывают убытки.