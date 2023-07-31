Чтобы жить за океаном припеваючи, нужно иметь на это средства. Кристина Орбакайте не разменивается на мелочи.

Чтобы жить за океаном припеваючи, нужно иметь на это средства. Кристина Орбакайте не разменивается на мелочи.Минувшие полтора года перевернули сознание многих звезд шоу-бизнеса. Алла Пугачева с мужем-иноагентом и маленькими детьми отправилась за Израиль, чтобы жить-поживать, да добра наживать. Кристина Орбакайте к тому времени уже хорошо устроилась в США, да и сын Никита со своей женой Аленой тоже рванули в Штаты за американской мечтой.С недвижимостью у дочери Примадонны в России проблем нет, но оставаться она предпочитает все же за границей. Кормить себя ей все-таки надо, да и без работы кони дохнут, поэтому Кристина Орбакайте старается выступать, причем за большие деньги.Правда, в Америке ее творчество оплачивается гораздо скромнее, чем в России-матушке. Так что наследница Аллы Пугачевой согласна провести в России закрытый концерт за большой гонорар, пишет .Кристина Орбакайте птица высокого полета и ей не стыдно устанавливать высокие ценники. К тому же не все идет в карман. сообщает, сколько денег требуют за концерт белокурой красавицы — 5 миллионов рублей."Лучше налом, ведь за перевод артистка возьмет 10 бонусных процентов комиссией", — подмечает Mash.Поскольку рубль ослабел по отношению к доллару, не исключено, что Кристина Орбакайте будет вынуждена умерить аппетиты, ведь народ не стремится тратить деньги на ветер. Как вариант, вместо вокала певица может заняться торговлей. Например, пишет, что в перспективе запчасти для иномарок подорожают, значит, в этой сфере компетентные бизнесмены смогут неплохо заработать.