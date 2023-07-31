22 новые камеры начнут наблюдать за водителями Владимирской области. В этот раз больше всего комплексов видеофиксации разместят на трассе Р-132 «Золотое кольцо», сообщили в пресс-службе

22 новые камеры начнут наблюдать за водителями Владимирской области. В этот раз больше всего комплексов видеофиксации разместят на трассе Р-132 «Золотое кольцо», сообщили в пресс-службе Владупрадора. До 6 августа камеры поставят на следующих участках: – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга», 2 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с