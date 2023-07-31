В доме будет 360 квартир.

В доме будет 360 квартир.Новостройка появится в районе Метрогородок в Восточном административном округе. Утвержден проект строительства, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.В доме будет 85 однокомнатных, 214 двухкомнатных квартир и 61 "трешка". Переселенцам передадут жилье с полной отделкой класса комфорт. На кухнях установят электрические плиты, в санузлах – всю необходимую сантехнику.На первом этаже будут коммерческие помещения. Там разместятся супермаркеты, салоны красоты, парикмахерские и предприятия сервиса. В подземной части здания оборудуют парковочные места, рассказала глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.Придомовую территорию комплексно благоустроят. Там создадут уютные места отдыха, установят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.В Восточном округе реновация продолжается и в районе Северное Измайлово. На прошлой неделе глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко анонсировал дома для переселенцев площадью 36,5 тысячи квадратных метров на 11-й Парковой улице.В новостройке будет 383 квартиры: 180 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 67 "трешек". Входы в здание расположатся на уровне земли, что удобно для маломобильных жильцов.Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации дом в поселении Московский Новомосковского административного округа. В новостройке будет 498 квартир. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, прилегающую территорию благоустроят.В ближайшее время новоселье справят более 12 тысяч москвичей. Для переселенцев из ветхого жилья возвели 20 новостроек. Переехали или находятся в процессе переезда более 127 тысяч человек.Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 ветхих домов, построенных более полувека назад. Новое жилье получат около миллиона москвичей.Участники программы переезжают в пределах своего района. Новостройки возводят в максимально возможной близости от старых домов.Программа разделена на несколько этапов. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до конца 2028-го. Завершающий этап запланирован на 2029-2032 годы.