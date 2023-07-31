Там доступны расписания лекций, мастер-классов и других мероприятий.

Там доступны расписания лекций, мастер-классов и других мероприятий.Для посетителей площадки Московского урбанистического форума в Гостином Дворе подготовлена разнообразная программа, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, запланированы выступления известных спикеров, бесплатные концерты артистов, квесты и мастер-классы для детей. Вход свободный.Для делового сообщества пройдут три форума международного и всероссийского масштаба. Узнать подробности можно на ."Мы уверены, что за 41 день форума посетители Гостиного Двора останутся под впечатлением от увиденного и оценят интенсивное развитие социальной сферы нашего любимого города за последние годы", – сказала Ракова.Так, в рамках конгресса Urban Health запланирована большая деловая программа. Участие примут эксперты в области медицины, экологии, архитектуры, психологии и педагогики.На площадке выступит известный врач-психотерапевт Андрей Курпатов, писатель и журналист Сергей Минаев, дизайнер Артемий Лебедев, артисты Валерия, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие. В Гостином Дворе пройдут день любви, день заботы о детях, день МФЦ, день службы занятости и день учителя.Для юных посетителей будет работать площадка "Город детства", где состоятся квесты и мастер-классы. В интерактивном выставочном пространстве расскажут о здоровье и долгожительстве.Московский урбанистический форум – 2023 пройдет с 1 августа по 10 сентября и станет самым масштабным за всю историю. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Гостей ждут выставки, дискуссии и спортивные марафоны.