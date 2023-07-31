Народные приметы на 1 августа. Что нужно обязательно сделать в Макринин день, чтобы избежать...

Народные приметы на 1 августа. Что нужно обязательно сделать в Макринин день, чтобы избежать проблем с деньгами1 августа 2023 года отмечается Макринин день. По поверьям, в этот день часто бывает мокро, то есть идёт дождь. Насколько день был мокрым, предсказывали погоду на осень.Соответственно, чем сильнее дожди, тем более мокрой окажется осень, если день сухой, то и осенью будет небольшое количество осадков. Кроме того, дождь предсказывает хороший урожай ржи и орехов.Что можно делать в Макринин день?Сон, увиденный в ночь с 31 июля на 1 августа сулит благополучие.В Макринин день будет ладиться все, что связано с уборкой – стирка, глажка, мытье окон.Если 1 августа прибьется рыжий кот, его нужно обязательно накормить, так как это животное – вестник счастья и удачи. А кто прогонит кота, тот изгонит из дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Вас будут преследовать скандалы, проблемы с деньгами и детьми.Что нельзя делать в Макринин день?Нежелательно принимать в дар ношеные вещи или приносить что-то с улицы.В этот день нельзя заниматься следующими видами готовки: квашение капусты, засолка огурцов, приготовление кваса.Нельзя ругаться, повышать на других людей голос. Под особенным запретом ссоры с родными людьми. В противном случае такое поведение приведёт к затяжному конфликту.Народные приметы на 1 августа 2023 годаДождь — осень мокрая, к хорошему урожаю ржи и грибов.Сильный ветер — погода осенью будет часто меняться.Много вишни уродилось — зима предстоит суровая.Жара — установится засуха.Восточный ветер — к грозе.Луна в тумане — к осадкам.Фото pxfuel.com