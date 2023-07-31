Народные приметы на 1 августа. Что нужно обязательно сделать в Макринин день, чтобы избежать...
Народные приметы на 1 августа. Что нужно обязательно сделать в Макринин день, чтобы избежать проблем с деньгами
1 августа 2023 года отмечается Макринин день. По поверьям, в этот день часто бывает мокро, то есть идёт дождь. Насколько день был мокрым, предсказывали погоду на осень.
Соответственно, чем сильнее дожди, тем более мокрой окажется осень, если день сухой, то и осенью будет небольшое количество осадков. Кроме того, дождь предсказывает хороший урожай ржи и орехов.
Что можно делать в Макринин день?
Сон, увиденный в ночь с 31 июля на 1 августа сулит благополучие.
В Макринин день будет ладиться все, что связано с уборкой – стирка, глажка, мытье окон.
Если 1 августа прибьется рыжий кот, его нужно обязательно накормить, так как это животное – вестник счастья и удачи. А кто прогонит кота, тот изгонит из дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Вас будут преследовать скандалы, проблемы с деньгами и детьми.
Что нельзя делать в Макринин день?
Нежелательно принимать в дар ношеные вещи или приносить что-то с улицы.
В этот день нельзя заниматься следующими видами готовки: квашение капусты, засолка огурцов, приготовление кваса.
Нельзя ругаться, повышать на других людей голос. Под особенным запретом ссоры с родными людьми. В противном случае такое поведение приведёт к затяжному конфликту.
Народные приметы на 1 августа 2023 года
Дождь — осень мокрая, к хорошему урожаю ржи и грибов.
Сильный ветер — погода осенью будет часто меняться.
Много вишни уродилось — зима предстоит суровая.
Жара — установится засуха.
Восточный ветер — к грозе.
Луна в тумане — к осадкам.
Фото pxfuel.com