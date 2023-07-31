Зловонные озера не дают покоя местным жителям поселка Достижение Ковровского района. Дело в рыбном цехе, который сливает отходы прямо в водоемы. Об этом сообщил в telegram-канале «Народный

Зловонные озера не дают покоя местным жителям поселка Достижение Ковровского района. Дело в рыбном цехе, который сливает отходы прямо в водоемы. Об этом сообщил в telegram-канале «Народный фронт». Завод работает уже около пяти лет. С момента открытия цеха сооружения для очистки воды перестали справляться со своей задачей. Все эти годы почти тысяча человек, живущих в