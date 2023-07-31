Новости в 14.30: Владимирский общественник рассказал о своей службе в СВО. Трагедия на воде. -...

Новости в 14.30: Владимирский общественник рассказал о своей службе в СВО.Трагедия на воде.- Девятилетний мальчик утонул в пруду в Юрьев-Польском. Уголовное дело возбуждено против матери ребенка.На побывку.- Долгожданный отпуск... Общественник Геннадий Прохорычев, который ушел на фронт добровольцем - о службе в зоне СВО.Минута на всё.- Времена года. Автодор опубликовал таймлапс-видео строительства вантового моста в Муроме.