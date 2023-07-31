Новости в 14.30: Владимирский общественник рассказал о своей службе в СВО.
Трагедия на воде.
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Новости в 14.30: Владимирский общественник рассказал о своей службе в СВО.
Трагедия на воде.
- Девятилетний мальчик утонул в пруду в Юрьев-Польском. Уголовное дело возбуждено против матери ребенка.
На побывку.
- Долгожданный отпуск... Общественник Геннадий Прохорычев, который ушел на фронт добровольцем - о службе в зоне СВО.
Минута на всё.
- Времена года. Автодор опубликовал таймлапс-видео строительства вантового моста в Муроме.