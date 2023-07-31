Новые законы: что изменится для жителей Владимирской области с 1 августа 2023 года? 1. Социальная...

Новые законы: что изменится для жителей Владимирской области с 1 августа 2023 года?1. Социальная сфера.С 1 августа 2023 года произойдет перерасчёт пенсий работающих пенсионеров. Максимальная прибавка - 371 рубль, 31 копейки.Увеличится и размер накопительной части пенсии за счет страховых взносов.2. Вводится «цифровой рубль».Его будут использовать в тестовом режиме. Для рядовых жителей Владимирской области цифровой рубль станет доступным в 2025—2027 гг. Планируется, что он будет применяться наравне с наличными и безналичными средствами.3. Военная служба, мобилизация.- Завершится срок приема заявок на отсрочку IT-специалистов от осеннего призыва в армию через портал «Госуслуг».Подача таких заявок стартовала 24 июля и продлится до 8 августа.- Утверждена новая форма повестки по мобилизации. Она будет направляться, в том в электронном виде. Военкоматы переходят на единый реестр воинского учета.Согласно поправкам уведомление о направлении повестки военного комиссариата будет размещаться в личном кабинете гражданина на едином портале «Госуслуг».- За неявку по повестке без уважительной причины в течение 20 дней будут применять ограничительные меры, в числе которых – запреты на выезд, управление автомобилем, постановку на налоговый учет, регистрацию недвижимости, получение кредитов.4. Повышается утилизационный сбор на автомобили.Его будут платить юрлица и частники, которые занимаются ввозом автомобилей в Россию из-за границы для перепродажи.Размер сбора вырастет в 1,7—3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя.5. Бизнес и табачная продукция.С 4 августа 2023 года физлицам нельзя будет перевозить по территории России «более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом более 20 мл никотинсодержащей жидкости, либо общим весом более 250 г бестабачной смеси для нагревания на одно совершеннолетнее физическое лицо».Ограничения на перемещение (транспортировку) табачных изделий – «не более 200 сигарет, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака либо общим весом не более 250 г указанной продукции в ассортименте на одно физлицо» - сохраняется.6. Региональным госслужащим на руководящих должностях разрешат работать дольше.Такое продление будет возможно с 4 августа при согласии самого служащего и по согласованию с председателем законодательного органа субъекта РФ, но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет.7. Коррупция и недвижимость.- С начала августа дорогую недвижимость коррупционеров будут продавать на аукционах. В частности, на торги выставят дома взяточников.- С 29 августа банки начнут контролировать крупные денежные переводы. Речь идет о переводах на сумму более 5 миллионов рублей. Информация о таких операциях будут передавать в Росфинмониторинг.Фото: pxfuel.com