Во Владимирской области заработала горячая линия по вопросам качества овощей и фруктов. По телефону можно узнать о безопасности, маркировках и сроках годности плодоовощной продукции.

Во Владимирской области заработала горячая линия по вопросам качества овощей и фруктов. По телефону можно узнать о безопасности, маркировках и сроках годности плодоовощной продукции. Горячая линия носит сезонный характер, она будет работать с 31 июля по 11 августа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сотрудники могут не только ответить на вопросы, но и составить претензию в адрес