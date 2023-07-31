Пожарные спасли мужчину с пятого этажа во Владимирской области.
Сегодня из Мурома в 10 часов 46...
Пожарные спасли мужчину с пятого этажа во Владимирской области.
Сегодня из Мурома в 10 часов 46 минут поступил синал о возгорании многоквартирного жилого дома на улице Льва Толстого.
Горела квартира на пятом этаже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Для ликвидации пожара понадобилось 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
Пожарные погасили огонь на площади 44 кв.метра.
И спасли мужчину, который затем был госпитализирован.
таже из дома были эвакуированы 7 человек, в том числе двое детей.
Для ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
Подробности происшествия уточняются.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.