Пожарные спасли мужчину с пятого этажа во Владимирской области. Сегодня из Мурома в 10 часов 46...

Пожарные спасли мужчину с пятого этажа во Владимирской области.Сегодня из Мурома в 10 часов 46 минут поступил синал о возгорании многоквартирного жилого дома на улице Льва Толстого.Горела квартира на пятом этаже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Для ликвидации пожара понадобилось 20 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожарные погасили огонь на площади 44 кв.метра.И спасли мужчину, который затем был госпитализирован.таже из дома были эвакуированы 7 человек, в том числе двое детей.Для ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники.Подробности происшествия уточняются.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.