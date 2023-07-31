Пьяный 47-летний житель Судогды ударил приятеля вилами в грудь из-за «спора на религиозной почве». Судогодец повел себя благородно и сразу оказал помощь пострадавшему. Но от уголовки это его

Пьяный 47-летний житель Судогды ударил приятеля вилами в грудь из-за «спора на религиозной почве». Судогодец повел себя благородно и сразу оказал помощь пострадавшему. Но от уголовки это его не спасло, сообщили в прокуратуре. Спор произошел 9 мая этого года а селе Заястребье Судогодского района. Из пресс-релиза прокуратуры Ночью, когда мужчины находились уже в сильной степени