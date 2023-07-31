К такому выводу пришли на основании статистических данных и факторов финансового положения граждан.

К такому выводу пришли на основании статистических данных и факторов финансового положения граждан.Росстат поделился информацией о сумме общего долга россиян за ЖКУ на основании I квартала 2023 года. Цифры оказались весьма внушительными — в ведомстве не досчитались около 900 миллиардов рублей. Об этом пишет .Аналитики полагают, что одной из явных причин сложившейся ситуации является снижение доходов. Для многих семей огромные траты за коммуналку непосильны, а объем платежей со временем растет, и это сказывается на благосостоянии.Между тем уточняет, что сумма долга россиян за ЖКУ за год выросла на 72 миллиарда рублей. Отдельные эксперты, занимающие высокие посты в правительстве, настаивают на том, что некоторые люди просто не хотят оплачивать счета, а финансовая несостоятельность народа здесь не при чем.Кроме того, еще одну причину образования огромного долга увидели в некорректных действиях управляющих компаний. Как передает портал , есть подозрения, что эти организации не перечисляют полученные от жильцов деньги.Заинтересованные специалисты предлагают разные способы решения вопроса. Одни хотят загнать неплательщиков в жесткие рамки, другие — направить им субсидии, третьи — обнулить долг и изменить работу отрасли ЖКУ.