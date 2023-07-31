«Ростелеком» выступил техническим партнером трансляции II музыкального фестиваля «ДжазМост». Мероприятие прошло 29 июля на территории Кремлевского луга в Суздале. Провайдер обеспечил

«Ростелеком» выступил техническим партнером трансляции II музыкального фестиваля «ДжазМост». Мероприятие прошло 29 июля на территории Кремлевского луга в Суздале. Провайдер обеспечил возможность онлайн-трансляции события на YouTube-канале Владимирской областной филармонии, организовав оптические каналы связи пропускной способностью от 100 Мбит/с. Елена Бутырёва, заместитель директора по концертной работе Владимирской филармонии, организатор фестиваля «ДжазМост» В 2022, в год 100-летия