С 1 августа во Владимирской области повышаются пенсии. С 1 августа владимирский областной...

С 1 августа во Владимирской области повышаются пенсии.С 1 августа владимирский областной Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат, сообщила пресс-служба Социального фонда по Владимирской области.В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента (стоимость 1 пенсионного коэффициента – 123 77 рублей). В среднем повышение составит 240 рублей. По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий в этом году получат 104 627 владимирских пенсионеров.Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику.Для этого специалисты владимирского отделения Социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.Фото: https://www.pxfuel.com