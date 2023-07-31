С 31 июля во Владимирской области передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на новых...

С 31 июля во Владимирской области передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на новых участках автодорог.На каких именно? Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства публикует новые данные:а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;а/д М-7 «Волга» 99 км;а/д М-7 «Волга» 105 км;а/д М-7 «Волга» 123 км;а/д М-7 «Волга» 128-129 км;а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км;а/д Владимир-Муром-Арзамас 66 км;а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;а/д Муром-М-7 «Волга» 14 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;а/д М-7 «Волга» 137 км;а/д М-7 «Волга» 245 км;а/д М-7 «Волга» 290 км.Это интересно!Главная цель работы системы фиксации нарушений ПДД – профилактика нарушений в области дорожного движения, сокращение количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий. Именно поэтому установка комплексов происходит по адресному перечню мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Управления ГИБДД.Отметим, что передвижные комплексы фотовидеофиксации пробудут на участках до 6 августа 2023 года.Фото: https://vk.com/dtdx_avo