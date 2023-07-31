Сегодня владимирцы увидят Суперлуние. Первое - уже сегодня - в ночь на 1 августа. Его называют...

Сегодня владимирцы увидят Суперлуние.Первое - уже сегодня - в ночь на 1 августа. Его называют "Осетровое". луна появится над горизонтом после 21 часа, когда небо очистится от облаков..А в ночь на 30 августа, состоится самое крупное суперлуние в 2023 году.Напомним, что в астрономии суперлуние объясняется как полная луна, которая находится в ближайшей точке к Земле. В этот момент она будет на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой далекой позиции.