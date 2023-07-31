Синоптики предупредили жителей Владимирской области о серии магнитных бурь.
Сила магнитных атак...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области о серии магнитных бурь.
Сила магнитных атак будет со временем меняться:
- 1 по 2 августа ожидаются атмосферные атаки.
- 3 по 4 августа мощность ударов возрастет.
- 4 по 8 августа ожидается равномерный фон на уровне 2 баллов.
Напомним, что в "пятнах на Солнце" формируются зоны особой магнитной активности, извергающие огромные потоки магнитных частиц.
Достигнув Земли, они попадают в ее собственное магнитное поле и «возмущают» его.
Это может вызывать головные боли, бессонницу, раздражительность, ухудшение настроения, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой – скачки артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений.
В остальном в первый день августа ясная погода может к вечеру смениться на пасмурную. Без осадков.
Воздух прогреется до 25 градусов.
Давление будет колебаться вокруг 746 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Если будет мокро – вся осень мокрая. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день.
В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.
Фото: https://www.pxfuel.com