Синоптики предупредили жителей Владимирской области о серии магнитных бурь. Сила магнитных атак...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о серии магнитных бурь.Сила магнитных атак будет со временем меняться:- 1 по 2 августа ожидаются атмосферные атаки.- 3 по 4 августа мощность ударов возрастет.- 4 по 8 августа ожидается равномерный фон на уровне 2 баллов.Напомним, что в "пятнах на Солнце" формируются зоны особой магнитной активности, извергающие огромные потоки магнитных частиц.Достигнув Земли, они попадают в ее собственное магнитное поле и «возмущают» его.Это может вызывать головные боли, бессонницу, раздражительность, ухудшение настроения, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой – скачки артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений.В остальном в первый день августа ясная погода может к вечеру смениться на пасмурную. Без осадков.Воздух прогреется до 25 градусов.Давление будет колебаться вокруг 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыЕсли будет мокро – вся осень мокрая. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день.В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.Фото: https://www.pxfuel.com