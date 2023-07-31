Смотрите Вести в 21.30: Столкновение поезда автомобиля и грузового состава. Готовы ко всему. -...

Смотрите "Вести" в 21.30: Столкновение поезда автомобиля и грузового состава.Готовы ко всему.- Столкновение поезда автомобиля и грузового состава. Сотрудники МЧС отработали условную внештатную ситуацию.На побывку.- Возвращение домой спустя 8 месяцев.Узнала? Узнала. Ждала.- Доброволец Геннадий Прохорычев - о собственном опыте в зоне СВО и о настрое наших бойцов.Мотогонщики, на старт!- Прыжки с трамплина и адреналин. В Ковровском районе состоялся кубок губернатора по мотокроссу.