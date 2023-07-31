Смотрите Вести в 21.30: Столкновение поезда автомобиля и грузового состава.
Готовы ко всему.
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Смотрите "Вести" в 21.30: Столкновение поезда автомобиля и грузового состава.
Готовы ко всему.
- Столкновение поезда автомобиля и грузового состава. Сотрудники МЧС отработали условную внештатную ситуацию.
На побывку.
- Возвращение домой спустя 8 месяцев.
Узнала? Узнала. Ждала.
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