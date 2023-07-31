Смотрите Вести в 9 утра: Черная жемчужина, трофеи тихой охоты, рыболовные рекорды и всё, что...
Смотрите "Вести" в 9 утра: "Черная жемчужина", трофеи тихой охоты, рыболовные рекорды и всё, что попало в соцсети
На перспективу.
Большому городу - большие подарки. В Коврове обсуждают проекты строительства набережной и бассейна.
Добро в Добром.
Сам бы починил, да годы не те. Владимирские волонтеры помогли пенсионеру из Доброго починить палисадник.
Ловись, контент!
"Черная жемчужина", трофеи тихой охоты, рыболовные рекорды и всё, что попало в соцсети - в нашем обзоре.