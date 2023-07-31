Стали известны подробности трагедии во Владимирской области: в Юрьев-Польском утонул 9-летний...

Стали известны подробности трагедии во Владимирской области: в Юрьев-Польском утонул 9-летний мальчик.Напомним, следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Юрьев-Польском районе.28 июля 2023 года (в пятницу) 44-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своими тремя детьми и подругой пришли к пожарному пруду. Отметим, что водоём не предназначен для купания.Оставшись без присмотра, как сообщает пресс-служба СК России по Владимирской области, 9-летний мальчик зашёл в воду. И в какой-то момент начал тонуть. Увы, ребёнок не умел плавать, а также за ним не было присмотра. «Вытащить ребёнка из воды помогли прохожие, но было уже поздно – спасти его не удалось...» - рассказали в пресс-службе.В данный момент установлено, что мать погибшего мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности «за ненадлежащисполнение родительских обязанностей».Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).Уточняется, что сейчас проводится расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.Фото: pxfuel.com