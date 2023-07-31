В Собинском районе завершается строительство подъездной дороги к бассейну в посёлке Ставрово.

В Собинском районе завершается строительство подъездной дороги к бассейну в посёлке Ставрово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Работы ведутся в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Новый подъезд строится со стороны федеральной трассы М-7 и автодороги «Колокша–Кольчугино–Александров–Верхние Дворики».В настоящий момент специалисты вырубили на территории кустарник, перенесли две опоры ЛЭП и завезли свыше 12000 т. песка. В основание будущей дороги уже уложили две тысячи тонн щебня. В ближайшие дни рабочие должны начать укладку асфальтобетона.