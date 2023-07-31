Житель Лакинска до смерти избил своего знакомого после прогулок по местным кафе и магазинам, где продавали алкоголь. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Житель Лакинска до смерти избил своего знакомого после прогулок по местным кафе и магазинам, где продавали алкоголь. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Вечером 12-го марта 2021 года двое мужчин и их знакомая пили алкоголь в разных местах и заведениях. Во время прогулки у будущих обвиняемого и жертвы возникали конфликты. Тогда один