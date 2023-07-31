К полицейским обратилась 35-летняя жительница регионального центра и рассказала, что у неё повредили иномарку, стоявшую во дворе дома.

К полицейским обратилась 35-летняя жительница регионального центра и рассказала, что у неё повредили иномарку, стоявшую во дворе дома. Некто разбил боковое стекло, оторвал боковые зеркала и испортил рамку для номера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого. Им оказался 44-летний горожанин, который некогда имел близкую связь с потерпевшей. Дама порвала с мужчиной отношения, но он не успокоился и захотел отомстить. Ночью владимирец подкрался к машине бывшей возлюбленной и сорвал на автомобиле своё зло. В результате женщине был причинён материальный ущерб на сумму свыше 20 тыс. рублей.Подозреваемого задержали и допросили. Мужчина во всём сознался и полностью оплатил урон. В настоящий момент в отношении «мстителя» возбуждено уголовное дело.